اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه كبار السن للحصول على لقاح الأنفلوانزا السنوى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 12:14 م
وزارة الصحة توجه كبار السن للحصول على لقاح الأنفلوانزا السنوى وزارة الصحة - أرشيفية

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وجهت وزارة الصحة والسكان كبار السن بتلقى لقاح الأنفلوانزا السنوى، لحمايتهم من فيروسات الأنفلوانزا المنتشرة فى فصل الشتاء لضمان سلامتهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأنفلوانزا تتسبب فى ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة كل عام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا يحمى من التعرض للمضاعفات الخطيرة حال الإصابة به.

وقالت وزارة الصحة والسكان  إن لقاح الإنفلونزا موسمي، ويبدأ تأثيره فى الانخفاض نهاية موسم الشتاء، وهو ما يتطلب الحصول عليه كل عام للحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وقدمت وزارة الصحة والسكان​​ بعض النصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا والتى تتضمن:​​-

1-الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

2- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

3-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

4- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

5- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.

لقاح الانفلونزا الموسمى
لقاح الانفلونزا الموسمى

 







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