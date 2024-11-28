اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد نجاحه بالإسكندرية والقاهرة.. وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بإمبابة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:12 م
بعد نجاحه بالإسكندرية والقاهرة.. وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بإمبابة الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد فى القاهرة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة ومرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى إطلاق مبادرة السوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى بجانب مشاركة القطاع الخاص وبدأت  المبادرة على مدار الأسابيع الماضية  فى الإسكندرية ومناطق مدينة نصر وحلوان بمحافظة القاهرة.

كما يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة سوق اليوم الواحد بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث توفر وزارة التموين الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات والسلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% بجانب توفير شركات القطاع الخاص السلع .

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الأساسية حيث تبلغ فى المتوسط لأكثر من 6 اشهر وتوفر السلع ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عليهم .


 







وزير التموين

سوق اليوم الواحد بإمبابة

افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بامباية

سوق اليوم الواحد

اسعار السلع بسوق اليوم الواحد

أسعار السلع الغذائية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة