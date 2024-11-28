اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الأحد المقبل

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:00 ص
وزارة التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الأحد المقبل السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من الأحد المقبل، صرف مقررات التموين عن شهر ديسمبر 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

ويأتى ذلك في الوقت الذي طمأن فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، مؤكدا على توافر كل السلع الأساسية وبمخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث عززت الوزارة المخزون لكافة المنتجات الأساسية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة.

 







وزارة التموين

مقررات تموين ديسمبر

موعد صرف مقررات تموين ديسمبر 2024

أسعار سلع بطاقات التموين

مخزون السلع بوزارة التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة