تخفيضات تصل لـ 30%.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد فى إمبابة الجمعة

كتب مدحت وهبة ومرام محمد

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غدا الجمعة سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حيث توفر وزارة التموين الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات والسلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% بجانب توفير شركات القطاع الخاص السلع.

ويأتى افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد، ونجاح التجربة على مدار الأسابيع الماضية فى محافظة الإسكندرية، ثم بعد ذلك فى مناطق مدينة نصر وحلوان بمحافظة القاهرة، حيث توفر الوزارة السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات للغذائية والشركات التابعة، كما نجحت وزارة التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى من جميع المنتجات والسلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



