اليوم السابع
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تجهيزات لافتتاح أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة غدًا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 10:14 ص
تجهيزات لافتتاح أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة غدًا محافظة الجيزة تستعد لافتتاح أسواق اليوم الواحد
كتبت - مرام محمد

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تستعد محافظة الجيزة، لافتتاح سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، لتوفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد استعداداتها لإقامة السوق، غد الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون القائم بين المحافظة ووزارة التموين، لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

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افتتاح أول أسواق اليوم الواحد في الجيزة غدًا

 

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محافظة الجيزة تستعد لافتتاح أسواق اليوم الواحد في شارع الصوامع
 
 
 
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افتتاح أسواق اليوم الواحد في إمبابة غدًا

 

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محافظة الجيزة تستعد لافتتاح أسواق اليوم الواحد






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