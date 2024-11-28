بتنسى كتير؟.. 6 طرق طبيعية لتحسين الذاكرة وزيادة التركيز

كتبت فاطمة ياسر

التغييرات الأساسية في نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي تساعدك في إيقاف التدهور المعرفي، وزيادة التركيز والنشاط والحيوية العقلية.

ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز، ومنها:

1. النوم جيدا

يعد أحد الطرق الجيدة لتحسين الذاكرة والتركيز، فمن المهم أن تهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، وذلك بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إنشاء جدول نوم منتظم وكذلك إنشاء روتين وقت النوم الهادئ، وتنص المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة على أن قلة النوم يمكن أن تقلل من قدراتك على التعلم بنسبة 40 %، كما تنص على أن الذكريات الجديدة والارتباطات بين المعلومات المختلفة التي جمعناها خلال يومنا لا يمكن أن تحدث إلا إذا نمنا لمدة لا تقل عن سبع إلى ثماني ساعات.

2. إدارة مستويات التوتر

من الطرق التي تساعد على تحسين التركيز والذاكرة التوقف عن التوتر الشديد، حيث يمكن أن يؤثر التوتر بشكل كبير على الذاكرة والتركيز بعدة طرق، حيث ذكرت دراسة نشرت في مجلة Learning Memory أن التوتر المزمن يمكن أن يتلف الحُصين، وهو الجزء من الدماغ المسئول عن تكوين الذاكرة، مما يؤدي إلى صعوبات في التعلم وتكوين الذاكرة ، كما ذكرت أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في مورفولوجيا الخلايا العصبية، المسؤولة عن معالجة المعلومات، ويقمع تكاثر الخلايا العصبية، مما يعني تكاثر الخلايا العصبية، كما يمكن أن تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا ممارسة الهوايات التي تستمتع بها، كما أن تحديد أولويات المهام وتجنب تعدد المهام سيساعد أيضًا في تقليل التوتر، وهي واحدة من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز.

3. اتبع نظام غذائي متوازن

إذا لم تتناول وجبة متوازنة، فقد يؤثر ذلك على ذاكرتك وتركيزك ، فتنص ورقة بحثية نشرتها National Academic Press على أن استهلاك 50 % أو أقل من متطلبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في أدائك الإدراكي، خاصةً عندما يقترن بالتمارين القسرية والحرمان من النوم، و من المهم تناول نظام غذائي متوازن، لأنه أحد الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز، فتناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والحد من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية وكذلك البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء.

4. ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز، وتأكد من المشاركة في النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع، يمكن للأنشطة مثل المشي أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات أن تعزز صحة الدماغ. تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تحسن ذاكرتك وكذلك تقلل من القلق أو الاكتئاب، و تنص على أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من معدل التدهور المعرفي، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف، لذا، مارس الرياضة، فهي واحدة من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز.

5. تعلم مهارة جديدة

إن اكتساب مهارة جديدة وممارستها يعد من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز، فعندما تستخدم عقلك لتعلم شيء جديد، فإن عقلك يشكل اتصالات عصبية جديدة. وهذا بدوره يحفز قدرة المخ على التكيف والتغيير وفقًا لما يتم تدريسه، ويؤدي تعلم شيء جديد إلى عملية تكوين الخلايا العصبية، وهي نمو خلايا دماغية جديدة، وخاصة في الحُصين، وهي منطقة مهمة للذاكرة والتعلم. ويساعد دماغك على أن يصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف، مما يجعل من السهل تعلم وتذكر المعلومات الجديدة. تنص دراسة نُشرت في مجلة Innovation and Aging على أن تعلم مجموعة متنوعة من المهارات الواقعية الجديدة والصعبة يمكن أن يحسن القدرات الإدراكية، مثل الذاكرة العاملة والتحكم الإدراكي، فضلاً عن الاستقلال الوظيفي. لذا، إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين ذاكرتك وتركيزك، فإن اختيار هواية جديدة أو لغة جديدة سيكون بداية جيدة.

6. لا للوجبات السريعة

تناول الطعام الجيد هو أحد الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز. ذكرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. تأكد من الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة. غالبًا ما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية بالإضافة إلى السكر والمكونات المصنعة. يمكن أن يؤثر هذا سلبًا على الذاكرة والوظيفة الإدراكية. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الوجبات السريعة إلى التهاب مزمن في الجسم، بما في ذلك الدماغ. يمكن أن يؤثر هذا الالتهاب بدوره على خلايا المخ وكذلك الوظيفة الإدراكية. يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية وكذلك المشروبات ارتفاعات وانخفاضات سريعة في مستويات السكر في الدم. يمكن أن تؤثر هذه التقلبات على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة. لذا، فإن قول لا للوجبات السريعة هو أحد أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز.

