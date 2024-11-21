اليوم السابع
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دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائى للحفاظ على صحة الدماغ

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:00 ص
دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائى للحفاظ على صحة الدماغ نظام غذائي للحفاظ علي صحة المخ - صورة تعبيرية
كتبت فاطمة ياسر

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من الجيد التركيز على نظام غذائي  يساعد في تحسين صحة الدماغ، فتشير دراسة حديثة أجراها الدكتور راسل ب. سوير من جامعة سينسيناتي بأمريكا،  إلى أن نظام MIND الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز الدماغ وتحسين طريقة احتفاظنا بالذكريات، وفقا لموقع hindustantimes.

 نظام MIND الغذائي عبارة عن مزيج من نظامين غذائيين مخططين جيدًا: النظام الغذائي المتوسطي ونظام DASH الغذائي،  ويرمز MIND إلى نظام DASH الغذائي المتوسطي يساعد فى الوقاية من التنكس العصبي، ويتكون هذا النظام الغذائي من قائمة طعام تساعد في تعزيز صحة الدماغ.

ما هو نظام MIND الغذائي؟

وفقًا للدراسة، يتكون نظام MIND الغذائي من الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، والخضراوات الملونة، والحبوب الكاملة، والأسماك أو الدواجن، وحفنة من المكسرات، و التوت، وقليل من زيت الزيتون.

ويتكون النظام الغذائي من أطعمة يُعتقد أنها تعزز صحة الدماغ، كما يقيد النظام الغذائي إضافة الأطعمة غير المفيدة للدماغ.
ويُنصح بتجنب الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والمعجنات والحلويات.

نتائج الدراسة..

أجريت الدراسة على 14145 شخصًا لمدة عشر سنوات، وطُلب من المشاركين ملء استمارات بالنظام الغذائي الذي يتبعونه،  وبناءً على ذلك، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات - الالتزام المنخفض أو المتوسط أو العالي بتوصيات نظام MIND الغذائي.

بعد مرور عقد من الزمان، لوحظ أن الأشخاص الذين لم يلتزموا بنظام MIND الغذائي أظهروا ميلًا أكبر للتدهور المعرفي مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا قريبًا من توصيات نظام MIND الغذائي.

 

 







نظام MIND

نظام غذائي صحة للمخ

صحة المخ

المخ والطعام

العلاقة بين الطعام والمخ

التركيز

الحفاظ علي التركيز

حماية المخ بالطعام




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