قبل امتحانات نوفمبر.. عشبة تساعد في تعزيز ذاكرة طفلك وتركيزه

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للطلبة، ويبحث الكثير من الطلاب عن أعشاب طبيعية لتحسين التركيز والذاكرة، ومن بينها عشبة الأشواجاندا والتي تُعرف بفوائدها الصحية عند تناولها اما على شكل مشروب أو بودرة أو مكملات غذائية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عشبة الأشواجاندا لتعزيز الذاكرة والتركيز، بحسب موقع boost.

الفوائد الصحية لعشبة أشواجاندا للطلاب

إذا كنت طالبًا ترغب إلى تعزيز صحتك وتركيزك بشكل عام، فإليك 4 طرق يمكن أن تساعدك بها عشبة الأشواجاندا:

1. تحسين جودة النوم والاسترخاء

النوم ضروري لتعافي أجسادنا وعقولنا وتجديد شبابها. ونتيجة لذلك، يساعد النوم في التعلم فهو يعزز الوظائف التنظيمية مثل التحكم العاطفي والسلوكي، والتي تعد ضرورية للحياة اليومية.

ولأن النوم مهم جدًا في الأداء البشري، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ منه يمكن أن يكون له عدد من العواقب التي تؤثر على سلوكنا وذاكرتنا وعواطفنا وتعلمنا عندما نكون مستيقظين.

تُظهر عدد من الدراسات أن الطلاب لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم بسبب الإجهاد.

مستخلص جذر أشواجاندا هو مركب عشبي له خصائص محفزة للنوم، وفقًا للبحوث الأولية، قد تساعد أشواجاندا الأشخاص على النوم بشكل أسرع، والنوم لفترة أطول، والحصول على جودة نوم أفضل.

تساعد أشواجاندا على تنظيم هرمون الكورتيزول، مما قد يعزز أنماط النوم الأفضل.

2. يقلل من التوتر والقلق

في كثير من الأحيان، يشعر الطلاب بالقلق بشأن الدرجات الجيدة، وأشواجاندا هي مكملات عشبية تساعد الجسم على مكافحة آثار الإجهاد، يسبب الإجهاد تغييرات جسدية حقيقية في جسم الإنسان، بما في ذلك تلف الجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز المناعي.

أهم فوائد عشبة أشواجاندا هي أنها يمكن أن تكون طريقة طبيعية لمساعدة أجسام الطلاب على التعامل مع الإجهاد وتحمله بشكل أفضل.

من الفوائد المهمة الأخرى التي تقدمها عشبة أشواجاندا للطلاب هي قدرتها على السماح لأجسامهم بتحمل الضغط النفسي علاوة على ذلك، فهي تقاوم آثار الإجهاد العقلي.

3. تعزز الذاكرة والتركيز

وفقًا للخبراء، تعمل عشبة أشواجاندا على تحسين الذاكرة، وزيادة الذاكرة المكانية والبصرية، وتقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، وتساعد في منع تنكس الخلايا العصبية يساعد هذا في دعم أدمغتنا والحفاظ عليها طوال حياتنا، وخاصة كطلاب.

تتضمن الفوائد الصحية لعشبة أشواجاندا أيضًا زيادة مستويات الأستيل كولين، الناقل العصبي الرئيسي المرتبط بزيادة قوة الدماغ يساعد في بناء الانتباه وسرعة معالجة المعلومات والمهارات العقلية بشكل عام.

كطلاب، نمر بالكثير من الضغوط العاطفية والجسدية التي يمكن أن يكون لها جميعًا تأثير على الدماغ والجهاز العصبي.

ومع ذلك، فقد ثبت أن عشبة أشواغاندا تحمي الدماغ من تنكس الخلايا نتيجة لذلك، فهو يحمينا من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

4. يحسن المناعة

يعد تعزيز المناعة أحد أكثر فوائد أشواجاندا شيوعًا لأنه مضاد للأكسدة ومنظم للمناعة.

ينشط الجذر ويزيد من مستويات الإنزيمات والبلعميات، وهي خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي التي تلتهم وتهضم المواد التي تفتقر إلى البروتينات الموجودة في خلايا الجسم السليمة.

كما أنه يشجع إنتاج الأجسام المضادة، مما يساعد الجسم على الاستجابة لعدوى قاتلة محتملة.

قد تكون أشواجاندا مكملًا جيدًا للعودة إلى المدرسة لتضمينه في روتينك اليومي لتعزيز مناعتك والحفاظ على صحتك خلال موسم الامتحانات.

