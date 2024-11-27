اليوم السابع
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التقاه فى الشارع صدفة..

وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوى الهمم بتوفير فرصة عمل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 09:43 ص
وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوى الهمم بتوفير فرصة عمل وزير العمل يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم
كتبت آية دعبس

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استجاب وزير العمل محمد جبران، لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، ووجه مديرية عمل الجيزة ،بسرعة توفير فرصة عمل له.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء كان الوزير جبران، قد إلتقى صُدفةَ في الشارع، بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي "27 سنة"، من قرية الزيدية بمركز أوسيم ،خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة ،يوم الخميس الماضي ،واستمع الوزير من المواطن عن ظروف معيشته، ووعده بتوفير وظيفة مناسبة له .

وفي إستجابة سريعة استلم المواطن أمس الثلاثاء ،عقد عمل في شركة للمقاولات بالشيخ زايد، مع التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وخلال استلامه العقد، توجه المواطن مصطفى طه بالشكر والتقدير إلى وزير العمل، مؤكدًا على أن ما حدث يوضح بشكل لا يدع مجالًا للشك إحترام الحكومة للمواطن ،وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالتعامل معه بشكل لائق وكريم .

 

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