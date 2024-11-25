وزير العمل يُهنئ عبد العزيز والمسلماني والشوربجي بتجديد الثقة‎

كتبت آية دعبس

تقدم محمد جبران وزير العمل بالتهنئة إلى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفى أحمد المسلماني بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.

كما تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة القلبية إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة فى النهوض بالإعلام والصحافة المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني.