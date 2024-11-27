اليوم السابع
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وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات نوفمبر 2024 لأصحاب البطاقات

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 03:00 م
وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات نوفمبر 2024 لأصحاب البطاقات السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات وانتهت الوزارة من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر نوفمبر الجارى، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الغذائية والأساسية، بجانب أيضا زيادة معدلات طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، فى اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.







وزارة التموين

سلع بطاقات التموين

مقررات تموين نوفمبر 2024

أسعار سلع بطاقات التموين

موعد صرف سلع بطاقات التموين



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