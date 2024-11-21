وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام تأمين احتياجات السوق بأسعار عادلة

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، وعدد 16 شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص.

وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين علي مجموعة من محاو الرئيسية اثناء الاجتماع ومنها أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي، واستعرض الوزير خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين مع أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.

واشار الوزير إلى اهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية مع ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء وكذلك تشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، وأشاد بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.