وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

طمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين مؤكدا على توافر كل السلع الأساسية وبمخزون استراتيجى يكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين ، اليوم الأحد المنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية ، وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور الدكتور مهندس علاء ناجى ئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .