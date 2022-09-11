نصائح لتسكين آلام الركبة.. أبرزها فقدان الوزن والراحة

فاطمة ياسر

ألم الركبة يعد من المشكلات التي يتعرض لها الكثيرون، وتتسبب في إعاقتهم لممارسة حياتهم اليومية، وقد يصل أمر التعب المصحوب للركبة لعدم تسكين ألمها من قبل الأدوية المسكنة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”، سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساعد في التخلص من ألم الركبة ، ومنها:

-الراحة، تعد من أهم الحيل التي ينصح بالقيام بها عند الشعور بألم الركبة فيجب عند القيام بأي مجهود لمدة يومان، حتي لا تتفاقم المشكلة وتزداد سوءا.

-أهم ما يجب القيام به من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الركبة هو فقدان الوزن الزائد، فالوزن الزائد يعد من أبرز الأسباب االمؤدية لتفاقم مشكلة وألم العظام.

-اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين د وعنصر الكالسيوم يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها.

-عليك اختيار وضعيات نوم أمنة لصحة الركبة، فيمكنك وضع وسادة بين الركبتين عند الاستلقاء علي أحد جانبي الجسم، فهذه الوضعية تقللمن حدة شعورك بالألم.

-يمكنك ارتداء رباط الركبة، فثبت أنه يقلل من حدة الألم والشعور به والمعاناة، فعليك استخدام رباط الركبة للتقليل من حدة ألمها.