تمزق الرباط الصليبى أو الغضروف ..أسباب استيقاظك من آلام الركبة

كتبت ميرفت رشاد

الاستيقاظ من آلام الركبة ليس دائمًا حميدًا، فإذا امتد ألم ركبتك إلى قدمك، فقد يكون مرتبطًا بمشكلة عصبية، وإذا استيقظت من آلام الركبة الشديدة في منتصف الليل ، فقد تحتاج إلى تصوير المنطقة بالأشعة السينية لاستبعاد المشكلات الخطيرة الأخرى، بما في ذلك سرطان العظام، ويوضح الدكتور الأمريكي جوشوا جولدمان ، جراح العظام ، أسباب الاستيقاظ من آلام الركبة وماذا تفعل عندما يحدث ذلك، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

1. هشاشة العظام



من الطبيعي أن تستيقظ وأنت تعاني من صرير في المفاصل، خاصة مع تقدمنا ​​في العمر، إذا خف انزعاجك أثناء ممارسة روتينك الصباحي ، فلا داعي للقلق ولكن ، إذا كانت ركبتك في الصباح تعاني من آلام حول الرضفة ، على طول خط المفصل في منتصف الركبة وعلى جانبي الركبة ، فقد يكون سببها هشاشة العظام.





طرق العلاج



يمكن تشخيص التهاب مفاصل الركبة بالأشعة السينية، على الرغم من عدم وجود "علاج" للتغيرات التنكسية في الركبة ، إلا أن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات .

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تخفيف آلام الركبة في الصباح وتجعلك أكثر راحة طوال اليوم أيضًا جرب هذه الخطوات ، للتخلص من الصرير من مفاصلك:

ضع دائرة حول كاحليك

افرد ساقيك في السرير

ثني الركبة والورك قبل النهوض من السرير

أتبع ذلك بدش ساخن لتهدئة عضلاتك

أضف فترات من النشاط اللطيف على مدار اليوم

انتبه لما تأكله أيضًا: يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب أو التأثير على مدى سهولة النوم إذا تم تناولها في وقت قريب جدًا من وقت النوم ، الانتباه لنظامك الغذائي قد يساعد في تخفيف التيبس عند الاستيقاظ.

2 -تمزق الغضروف المفصلي



إذا استيقظت مع ركبتك متورمة تسبب لك ألمًا حادًا ، فقد تكون تعاني من تمزق الغضروف المفصلي - أي تمزق الغضروف في الركبة.

الغضروف المفصلي يعمل كممتص للصدمات والوسادة بين عظام ركبتك ، وفي أغلب الأحيان ، ستسمع صوت فرقعة عندما تمزق،لكن في بعض الأحيان ، لن تلاحظ الإصابة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، عندما تبدأ في الانتفاخ أو تسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح .

طرق العلاج



إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بتمزق الغضروف ، فضع الثلج وابتعد عن الساق المصابة، إذا كانت قدرتك على الحركة محدودة أو زاد الألم والتورم ، فستحتاج إلى زيارة أخصائي تقويم العظام.

قد يصف الطبيب طريقة RICE جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للالتهابات أو ربما الجراحة بالمنظار ، اعتمادًا على نوع الإصابة وموقعها.

3. تمزق في الرباط



إذا كانت ركبتك مقفلة وكنت تواجه مشكلة في دعم وزنك عند الوقوف ، خاصةً عند النهوض من السرير في الصباح وأيضًا طوال اليوم ، فقد يكون ذلك علامة على وجود تمزق كبير في الرباط الصليبي الأمامي .

طرق العلاج



لا يمكن شفاء رباط الركبة الممزق من تلقاء نفسه ويتطلب رعاية طبية فورية، قد تشمل علاجات المتابعة العلاج الطبيعي أو الجراحة.