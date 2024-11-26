لتعزيز المناعة.. أفضل 6 أطعمة يمكن للمرأة الحامل تناولها في الشتاء

كتبت إيناس البنا

قد يكون فصل الشتاء موسمًا حساسًا بالنسبة للنساء الحوامل، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الأمراض والالتهابات الموسمية، وأفضل طريقة للدفاع عن الجسم وتعزيز المناعة هي من خلال النظام الغذائي، وبالطبع ممارسة الرياضة.



وفيما يلي أفضل ستة أطعمة حسب موقع " healthsite"، يجب على النساء تناولها في فصل الشتاء من أجل صحتهن ورفاهيتهن، إلى جانب صحة ورفاهية الطفل.

الحمضيات

يجب على المرأة الحامل تناول البرتقال والجريب فروت والليمون وغيرها من الفواكه الغنية بفيتامين سي، ومن المعروف أنها تعزز المناعة وتقاوم التهابات الشتاء وتدعم نمو الجنين.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصادر غنية بفيتامين أ، الذي يمكنه الاهتمام بوظيفة المناعة والرؤية؛ والألياف، التي تعتبر جيدة لصحة الجهاز الهضمي؛ وحمض الفوليك، الذي يعد ضروريا لنمو الجنين.

الأسماك الغنية بالأوميجا 3

تناولي الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة وغيرها، والتي تدعم جهاز المناعة، وتساعد في نمو دماغ الجنين وتعزز صحة القلب.

السبانخ والخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء على نسبة عالية من الحديد، وهو ضروري لبناء خلايا الدم الحمراء الصحية؛ وحمض الفوليك؛ ومضادات الأكسدة، التي تعزز وظيفة المناعة.

الأطعمة المخمرة

احرصي على تناول الكثير من الزبادي والكيمتشي والملفوف المخلل في نظامك الغذائي هذا الشتاء، لأن هذه الأطعمة غنية بالبروبيوتيك الذي يعزز صحة الأمعاء والمناعة؛ والكالسيوم الذي يحتاجه صحة العظام، وفيتامين د الذي يعد ضروريًا لنمو الجنين.

المكسرات والبذور

تناول اللوز والجوز وبذور اليقطين وغيرها، فهي غنية بفيتامين E (لوظيفة المناعة)، والمغنيسيوم (لنمو الجنين)، والدهون الصحية (للطاقة).

