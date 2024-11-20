أطعمة غنية بالبروتين تحفز بناء العضلات وتعزز المناعة

كتبت مروة هريدى

إن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين أمر مهم للغاية لأن البروتين يحافظ على كتلة العضلات ويعزز التعافي ويطور الصحة العامة، ويؤدي البروتين العديد من الوظائف في الجسم، مثل إنتاج الهرمونات وتحفيز الجهاز المناعي، وعند اختيار مصادر البروتين، ضع في اعتبارك كلًا من الخيارات الحيوانية والنباتية لضمان تناول متوازن للأحماض الأمينية الأساسية، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. 4 أطعمة غنية بمحتواها العالى من البروتين وكيفية دمجها في وجباتك للحصول على فوائد مثالية:



صدور الدجاج



صدور الدجاج هي مصدر قوي للبروتين حيث تحتوي على حوالي 31 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، كما أنها قليلة الدهون وغنية بفيتامينات ب، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين دون زيادة السعرات الحرارية، ولتحقيق أقصى استفادة من البروتين، قم بشوي صدور الدجاج ودمجها مع الخضروات للحصول على وجبة متوازنة، ويمكن أيضًا استخدامها في السلطات أو اللفائف لتعزيز استهلاك البروتينات مع تعزيز النكهة.

الزبادي اليوناني



يحتوي الزبادي اليوناني على حوالي 10 جرامات من البروتين لكل 100 جرام، كما أنه مصدر جيد للبروبيوتيك، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء، ولزيادة تناولك من البروتين، استمتع بالزبادي اليوناني كوجبة خفيفة مع الفواكه، وحاول تضمينه في أطباق الإفطار مع الشوفان لبدء يومك بوجبة مغذية.

البيض



البيض مصدر ممتاز للبروتين الكامل، بمتوسط حوالي 6 جرام لكل بيضة كبيرة، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين الصحة العامة، وللحصول على أفضل امتصاص للبروتينات من خلال البيض، قم بسلقه ويمكن إضافته لطبق من سلطة الخضروات لتحقيق وجبة متوازنة.

التونة



تعد التونة مصدرًا ممتازًا للبروتين، حيث توفر حوالي 28 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، وبالإضافة إلى ذلك، فهي غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز صحة القلب، ولتضمين التونة في وجباتك اليومية، يمكنك إضافة التونة إلى السلطات أو السندويشات أو أطباق المكرونة منخفضة السعرات الحرارية.