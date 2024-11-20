مشروب يعزز المناعة بعد دور البرد.. خليه معاك فى الموسم الشتوي

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات الصحية هي التي يجب أن تهتم بالاستعانة بها خلال فصل الشتاء للشعور بالدفء والطاقة والتمتع بالمناعة أيضا، فالإنسان يحتاج لتعزيز دفاعات جسمه ضد المرض خاصة خلال الطقس البارد التي تزيد فيه نسب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

وفقا لتقرير نشر فى موقع vinut فإن الكثير من المشروبات الصحية يمكنها أن تعزز مناعتك خلال فصل الشتاء، ولكن مشروب الموز أحد أهم المشروبات الصحية المتوافرة التي يمكنك الإعتماد عليها إذا استهلكتها باعتدال خلال هذا الفصل.

وفقا للتقرير فإن مخفوق الموز بأيه إضافات أخرى تضاف عليه مثل القرفة أو الزنجبيل على سبيل المثال يعزز وبشدة من مناعة الجسم ويزيد من مستويات دفاعاته ضد المرض فهو يحتوي على كم هائل من فيتامين ب وفيتامين سي أيضا، مع بعض الأحماض مثل حمض الاسكوروبيك، كل هذه العناصر تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم وتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى تدريجيا.

يحسن أيضا عصير الموز بالقرفة أو الموز دون إضافات من نسب البوتاسيوم في الجسم، وبالتالي يعزز من عملية التعافي والاستشفاء بعد دور مرض طويل أو أدوار البرد والأنفلونزا فهو يعزز من التخلص من الأعراض المتبقية سريعا، كما أنه يعمل على توازن الماء في الجسم وتحسين عمل الجهاز العصبي ووظائفه.

يحسن البوتاسيوم الموجود في الموز أيضا من نسب قوة الجسم وسلامة الأعصاب والدماغ أيضا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تعزز من نسب التريبتوفان في الدماغ وبالتالي يشعر الإنسان بالمزيد من الاسترخاء والهدوء ويقل معه الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب أيضا، يحسن من مستويات الالتهاب في الجسم بشكل عام لذا فهو العصير المميز المطلوب بعد وقبل أدوار البرد.