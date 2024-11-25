وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان القولون.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ سرطان القولون والتى تتمثل فى الآتى:-

ظهور دم في البراز-

إمساك-

نقص حاد في الحديد-

الكشف المتابعة العلاج-

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج سرطان القولون وذلك عن طريق الاستئصال الجراحى ثم جلسات داعمة بالعلاج الكميائى، وذلك حسب مرحلة المرض أثناء التشخيص .

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاورام ، تبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ولفتت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.