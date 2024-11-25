الأضرار الصحية الناتجة عن الختان فى اليوم العالمي للعنف ضد المرأة

كتبت فاطمة ياسر

25 نوفمبر هو اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ومن ضمن العنف الذى تتعرض له الكثيرات الختان والذي يعد عادة أفريقية وفرعونية فى الأصل، كان الهدف منها تجميل الجهاز التناسلي للمرأة ، ومع مرور الوقت أصبحت عادة خاطئة مرتبطة بالعفة والشرف للأنثي.

ومع مرور الوقت اكتشف العديد من الأضرار النفسية والجسدية التي تصيب النساء اللاتي خضعن لمثل هذه العادة، وتم المناداة بوقف هذه الجريمة .

الختان جريمة في حق المرأة

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني ومساعد وزير الصحة السكان، أن الختان جريمة فى حق المرأة، بسبب ما يترتب عليه من مضاعفات نفسية وجسدية، فعند التعرض لاستئصال جزء من الجهاز التناسلي للأنثي يتسبب هذا فى حدوث عرقلة بالوظائف الطبيعية لجسم الفتاة.

هل الختان له علاقة بالعفة والشرف؟

أكد مستشار وزير الصحة والسكان، عدم وجود علاقة بين الختان والشرف، لأن الرغبة الجنسية غريزة طبيعية يؤثر عليها المخ، ولا يؤثر عليها بتر جزء من الجسد، فلا يوجد علاقة بالعفة والشرف بالختان.

ما هي المضاعفات الصحية التي تتعرض لها النساء بسبب الختان؟

أوضح أستاذ النساء والتوليد العديد من المضاعفات الصحية الناتجة عن الختان، ومنها:

- آلام مبرحة يصعب تحملها بسبب البتر الذي تعرضت له.

-في بعض الأحيان تتعرض للنزيف الحاد.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بالعدوى البكتيرية بسبب الألة التي تم تنفيذ الختان بها.

-في بعض الأحيان يكون الختان سببا فى فشل الزواج واللجوء للطلاق نتيجة لعدم توافق رغبات الزوج مع الزوجة.

- حدوث مشاكل أثناء التبول، كالألم والحرقان، وهذا العرض قد يستمر لفترة طويلة.

- حدوث التهابات مهبلية وتستمر لفترات زمنية طويلة.



- حدوث مشاكل الدورة الشهرية كالألم المضاعف.



- تصاب الكثيرات بمشاكل نفسية كثيرة، ومنها الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، وانعدام الثقة بالنفس.