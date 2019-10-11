مخاطر نفسية وجسدية لختان الإناث... اعرفيها فى اليوم العالمى للفتيات

كتبت نهير عبد النبى

ختان الإناث من العادات القديمة التى توارثها الكثيرون ولكنها تسبب مخاطر نفسية وجسدية على الفتيات، ويعتبر النزيف والاكتئاب أبرزها ، وفى اليوم العالمى للفتيات نقدم المخاطر النفسية لختان الإناث وتأثيره نفسيا وجسديا وفقا لما ذكره موقع psychological

1: يسبب ختان الإناث ألما شديدا فى المنطقة التناسلية وقد يسبب النزيف نتيجة قطع الأوعية الدموية أو الشرايين الخاصة بالمنطقة التناسيلة، وقد يسبب ذلك الموت ويترك أثر نفسى على الفتاة.



ختان

2:يسبب ختان الإناث تورم الأعضاء التناسيلة نتيجة التعرض لعدوى والتهابات .

3: نتيجة ختان الإناث تتعرض الفتيات لمشاكل بولية عديدة ومنها ألم شديد أثناء خروج البول مع التورم والالتهاب.

4: مع الوقت يسبب ختان الاناث افرازات مهبلية والشعور بألم وحكة شديدة فى المنطقة.

5:يسبب نقص الرغبة الجنسية والشعور بألم شديد ونقص فى الافرازات المهبلية.

6:يترك ختان الاناث أثر كبير على الصحة النفسية عند النساء ومنها الشعور الدائم بالتوتر والقلق وعدم الثقة فى الأخرين، وقد يصل الأمر للاكتئاب.