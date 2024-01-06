حالات يجب تأخير ختان المواليد الذكور فيها.. أستاذ جراحة أطفال يوضح

كتبت مروة محمود الياس

ختان الذكور من العمليات أو الجراحات البسيطة التي يتم إجراؤها في وقت قصير نسبيًا، والتي يقوم فيها الطبيب بإزالة زوائد جلدية من عضو المولود الذكر، وهذا الإجراء يساعد على نظافة العضو والحماية من انتقال المشكلات الجلدية المحتملة في هذه المنطقة.

عن ختان الذكور ، أوضح الدكتور منتصر الكتبى أستاذ جراحة الأطفال بقصر العيني، أن عملية الختان هي جراحة يمكن لكل المواليد الذكور إجرائها فور الولادة مباشرة، لزيادة فرص الالتئام السريع للجرح، أو تأجيلها قليلاً، وذلك وفقا للحالة الطبية ورؤية الطبيب المختص.

يحدد التوقيت المناسب لختان الذكر الطبيب المتابع للحالة، ووفقا لحالته العامة واستبعاد أية مشكلات قد تؤجل هذه الجراحة، وهو ما يحدده الطبيب بالفحص.

وتابع أستاذ جراحة الأطفال موضحا، أن هناك بعض المشكلات المرضية أو بعض الحالات الطارئة التي يمكن فيها تأجيل ختان الذكور بضعة أيام، وفقا لما يراه الطبيب مناسبا، ووفقا لمتابعته للحالة، ومن أكثر الحالات شيوعا هو إصابة المولود بالصفراء ويمكن تأجيل إجراء جراحة الختان في بعض تلك الحالات وليست كلها، خاصة إذا كانت الصفراء نسبتها عالية ومستمرة، وهو ما يحدده الطبيب وحده وفقا للمتابعة ولقياس الصفراء والحالة العامة للطفل.

فضلا عن بعض الحالات الطبية الأخرى، مثل بعض العيوب التي يعاني منها الطفل المولود في مجرى البول لديه، والتي تستلزم الفحص الجيد، فبعض تلك الحالات وليس كلها يمكن تأجيل عملية الختان فيها حتى إصلاح المشكلة وبيان طريقة العلاج.

ونصح أستاذ جراحة الأطفال بضرورة عرض المواليد الذكور على المختص، ومتابعتهم جيدا لبيان مدى إمكانية إجراء الجراحة فى الوقت المناسب، فلا حالة تتشابه مع أخرى، فكل حالة قائمة بذاتها.