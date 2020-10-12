اليوم العالمى للفتاة.. اعرف أضرار الختان على صحة الإناث

كتبت نهير عبد النبى

عنف وختان ومشكلات عديدة تتعرض لها السيدات وتؤثر على حالتهن النفسية والجسدية ويعتبر الختان أبرز هذه المشاكل التى تبدأ من سن الطفولة وتؤثر عليهن،فى اليوم العالمى للفتاة يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ختان الإناث وفقا لما ذكره موقع pubmed

1: يسبب ختان الإناث ألما شديدة فى المنطقة التناسلية وقد يسبب النزيف، وقد يكون ذلك نتيجة قطع الأوعية الدموية أو الشرايين الخاصة بالمنطقة التناسيلة، وقد يسبب ذلك الموت ويترك أثر نفسى على الفتاة.

2:يسبب ختان الإناث تورم الأعضاء التناسيلة نتيجة التعرض لعدوى والتهابات ويؤثر ذلك على الصحة النفسية ايضا.

3: نتيجة ختان الإناث تتعرض الفتيات لمشاكل بولية عديدة ومنها ألم شديد أثناء خروج البول مع التورم والالتهاب.

4: يسبب ختان الإناث افرازات مهبلية والشعور بألم وحكة شديدة فى المنطقة.

5:يسبب نقص الرغبة الجنسية والشعور بألم شديد ونقص فى الافرازات المهبلية.

6:يترك ختان الإناث أثرا كبيرا على الصحة النفسية عند النساء ومنها الشعور الدائم بالتوتر والقلق وعدم الثقة فى الأخرين، وقد يصل الأمر للاكتئاب.

لذلك ينصح دائما الأسر بعدم إجراء عملية الختان للفتيات حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية مع التأهيل النفسى للفتيات اللاتى تعرضن للختان لأنهن معرضات أكثر للأزمات النفسية مثل الاكتئاب والخوف والاضطرابات .