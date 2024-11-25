أخبار مصر.. غدا طقس بارد وشبورة وفرص لسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 13 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يوجه باستمرار توفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولى للصناعة

عقب انتهاء فعاليات افتتاح الملتقى الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة كبار الشخصيات المُشاركين، لافتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في جلسة حوارية بعنوان "حوار من أجل السلام" في فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية، واستعرض جهود الوساطة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، مبرزاً الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية واتباع سياسة التجويع، مع تسليط الضوء على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وحول مستقبل قطاع غزة، أكد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية، وحذر من أية مساعى لفصل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية.

وزارة التعليم توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، قائلة: ايماء إلى التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وزير الصناعة: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

معلومات الوزراء: جهود مصرية لحماية آثارنا من العوامل الناتجة عن تغير المناخ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري" استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية، وتحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ. محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش والبحث عن 17 آخرين أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

رئيس اتحاد الصناعات: الدولة حريصة على حل العوائق ودعم التصنيع

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم تغير طريقة التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.

الخارجية: مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة الاثنين القادم

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية فى غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة" يوم الاثنين القادم .

وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 767 وحدة سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة، ضمن إعلان طرح 1645 وحدة بـ8 مدن، والتي سبق التقديم للحجز الفوري بها من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر الماضي.

وزيرة التضامن تقرر عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري. "العمل": 500 مليون جنيه سنويا لاشتراك العمالة غير المنتظمة بالتأمين الصحى تعكف وزارة العمل، خلال الفترة الجارية للإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين فى القطاع غير المنظم، حيث تعمل الوزارة على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلها وتنمية مهارتهم. نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق التسوية مع لبنان ويحتاج موافقة الكابينت قالت مصادر مصادر لـ CNN، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق التسوية مع لبنان ويحتاج موافقة الكابينت. رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية: دور مصر حاسم ومهم بالنسبة لقضيتنا أشاد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، بالدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص، مؤكدا أن الدور المصرى حاسم ومهم وضرورى للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين. ‫الثروة السمكية: إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطى فى النيل بالمنصورة شهدت مدينة المنصورة حدثاً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث تم إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطي النيلي في مياه نهر النيل، ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لاستكمالاً لعمليات تنمية المصايد الطبيعية وإمدادها بـ الزريعة السمكية . المتحدة تهنئ خالد عبد العزيز والشوربجى والمسلمانى لتعيينهم رؤساء للهيئات الإعلامية.. وحمودة وعلا الشافعى بتعينهما بالأعلى للإعلام.. وأسامة كمال للهيئة الوطنية..وتتمنى لهم التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبد العزيز ، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينه رئيسا للمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك أعضاء المجلس الذين وقع عليهم الاختيار. كما هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى عادل حمودة، والإعلامي ، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينهما أعضاء بالمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، وتهنئ الشركة الإعلامي أسامة كمال لتعيينه عضو في الهيئة الوطنية للإعلام

غدًا طقس بارد ليلًا وشبورة وفرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة