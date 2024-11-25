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كامل الوزير: لن نمنع الاستيراد ولكن سنفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:27 ص
كامل الوزير: لن نمنع الاستيراد ولكن سنفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية كامل الوزير
كتب إسلام سعيد

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قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير خلال جلسة في الملتقي الدولي للصناعة، إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع فى كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE  في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د.  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض  فيلم عن الصناعة المصرية.

 

 







المعرض الدولي للصناعة

الملتقى والمعرض الدولي للصناعه

مصطفى مدبولي

المعرض الدولى للصناعه

معرض الصناعة

رئيس الوزراء

افتتاح معرض الصناعة بمركز المنارة

ملتقى الصناعة

اتحاد الصناعات

افتتاح ملتقى الصناعة بالمنارة

الصناعة المصرية

معرض الصناعة المصرية

توطين الصناعة

معرض مستلزمات الإنتاج

المنتجات المصرية

مركز المنارة

دعم الصناعة

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