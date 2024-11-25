اليوم السابع
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وزير التعليم يزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ويتفقد الورش والمعامل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:32 ص
وزير التعليم يزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ويتفقد الورش والمعامل وزير التعليم يزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.
 

حوار الوزير مع الطلاب والطالبات
حوار الوزير مع الطلاب والطالبات

 

وزير التعليم يزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ويتفقد الورش والمعامل
وزير التعليم يزور مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ويتفقد الورش والمعامل






وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يزور مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

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