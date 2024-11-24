وزير التموين يتفقد مطحنا بالغربية للاطمئنان على توافر دقيق الخبز المدعم

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل مطحن العاشر من رمضان التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بمحافظة الغربية بمرافقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ويبلغ مساحة 22,000 متر مربع بجوار مرور سالم على طريق مصر-الإسكندرية الزراعى عند مدخل مدينة طنطا ويتضمن المطحن المبنى الإداري: مزود بغرفة تحكم حديثة لمتابعة العمليات التشغيلية بالدور الأول العلوى ومنشآت استقبال القمح وتشمل نُورة لاستقبال القمح الخام من الشاحنات وميزان بسكول لوزن الحمولات.

إضافة إلى صوامع تخزين متطورة، موزعة كالتالى 8 صوامع لتخزين القمح الخام، 4 صوامع لترطيب القمح، 6 صوامع للترطيب الأول، 2 صوامع للترطيب الثانى، إضافة إلى 6 صوامع لتخزين الدقيق المدعم، 4 صوامع لتخزين النخالة المستخدمة فى الصناعات الحيوانية والزراعية كما أن مطحن العاشر من رمضان يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يوميًا من الدقيق المدعم، موجهة لتلبية احتياجات منظومة الخبز المدعم، كما يسهم فى طحن الأقماح المحلية والمستوردة لضمان الاستفادة المثلى من الحبوب وإنتاج الدقيق المدعم لتوفير الخبز بأسعار مدعومة لملايين المواطنين وإنتاج النخالة لتلبية احتياجات الصناعات الزراعية والحيوانيّة

كما يمثل المطحن إضافة استراتيجية لمنظومة إنتاج الدقيق فى مصر، حيث يُعزز الأمن الغذائى ويعكس تطبيق أحدث التقنيات فى عمليات الطحن والتخزين، كما يدعم جهود وزارة التموين فى تحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار إمدادات الخبز المدعم.

تأتى هذه الجولة ضمن تفقد وزير التموين لعدد من المشروعات التموينية فى محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جولة وزير التموين بمطحن العاشر من رمضان بالغربية



وزير التموين خلال جولته



وزير التموين يتفقد مطحن العاشر من رمضان بالغربية



وزير التموين يتفقد مطحن العاشر من رمضان



