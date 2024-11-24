وزير التموين: الصوامع الإماراتية الحديثة بطنطا نقلة نوعية في حفظ الحبوب

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية تمثل نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول، لافتا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة الصومعة الإماراتية بطنطا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التى تُعدّ ركيزة أساسية فى منظومة الأمن الغذائى وتأتى هذه الجولة فى إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفى مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التى تُسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ خلال تفقدهما لشرح تفصيلى عن الصومعة والتى تمتد على مساحة 25,000 متر مربع، وتتميز بمواصفات تقنية متطورة تشمل12 خلية تخزين قمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن،3 خلايا صرف بسعة 200 طن/ساعة،مبنى إدارى متكامل، بالإضافة إلى غرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات،نُقرة استقبال قمح وكاتينة سحب القمح بقدرة 200 طن/ساعة، ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.



وأكد اللواء أشرف الجندى أن الصومعة الإماراتية تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التى تُسهم فى تعزيز الطاقة التخزينية للقمح بالمحافظة، ما ينعكس إيجابيًا على تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للصوامع وتوسيع قدراتها.



وزير التموين يتفقد الصومعة الإماراتية بطنطا