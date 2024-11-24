اليوم السابع
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وزير التموين يطمئن على توافر السلع بجولة ميدانية على المنشآت التموينية بالغربية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:08 ص
وزير التموين يطمئن على توافر السلع بجولة ميدانية على المنشآت التموينية بالغربية الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة -محمد طارق

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يجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمحافظة الغربية، يتفقد خلالها المنطقة التجارية بمدينة طنطا وصوامع تخزين القمح، كما ستفقد مطحن العاشر من رمضان التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بالإضافة الى شركة طنطا للزيوت والصابون بطنطا.

وفى إطار حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على الاطمئنان على توفير السلع الغذائية للمواطنين سيقوم بتفقد فرعة الشركة العامة لتجارة الجملة  بقرية شبشير بمركز طنطا إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  التابعة للوزارة  ومركز خدمة المواطنين المطور  لمتابعة آليات العمل  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمخبز الآلي التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.







وزير التموين

جولة وزير التموين فى الغربية

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