اليوم السابع
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وزير التموين يتفقد صومعة طنطا للاطمئنان على تخزين القمح المخصص للخبز المدعم

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:27 ص
وزير التموين يتفقد صومعة طنطا للاطمئنان على تخزين القمح المخصص للخبز المدعم جولة وزير التموين فى صوامع تخزين الأقماح بطنطا
كتب مدحت وهبة - محمد طارق

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تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية منذ قليل صوامع تخزين الأقماح بطنطا بمحافظة الغربية، والدكتور أشرف صادق ، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين للاطمئنان على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 60 ألف طن، وتُعد من أبرز المنشآت الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز منظومة تخزين القمح وضمان توافر السلع الأساسية.

وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل بالصوامع والاطمئنان على جاهزيتها لتخزين الأقماح المحلية والمستوردة، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب وضمان استقرار أسعار الخبز المدعوم.

كما سيتفقد الوزير فرعة الشركة العامة لتجارة الجملة  بقرية شبشير بمركز طنطا إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  التابعة للوزارة   ومركز خدمة المواطنين المطور  لمتابعة آليات العمل  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمخبز الآلي التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
 

جولة وزير التموين فى صوامع تخزين الاقماح بطنطا بمحافظة الغربية
جولة وزير التموين فى صوامع تخزين الاقماح بطنطا بمحافظة الغربية






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