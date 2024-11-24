اليوم السابع
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مديريات التعليم توضح ضوابط ترشيح رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:57 ص
مديريات التعليم توضح ضوابط ترشيح رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، بشأن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، موضحة أنه يتم ترشيح رؤساء اللجان الامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من قبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة وتحت مسئوليته، ويتم الاستعانة في أعمال الملاحظة بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والعاملين بالإدارات التعليمية ، وعدم مشاركة المرحلة الابتدائية.

 

وأضافت المديريات التعليمية، أن يتم اعداد كشوف 1 سرى في الموعد المحدد سابقاً بإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بديوان المديرية.


أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.
https://moe-register.emis.gov.eg/


يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

 







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ



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