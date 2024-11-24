مديريات التعليم توضح ضوابط ترشيح رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية، بشأن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، موضحة أنه يتم ترشيح رؤساء اللجان الامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من قبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة وتحت مسئوليته، ويتم الاستعانة في أعمال الملاحظة بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والعاملين بالإدارات التعليمية ، وعدم مشاركة المرحلة الابتدائية.

وأضافت المديريات التعليمية، أن يتم اعداد كشوف 1 سرى في الموعد المحدد سابقاً بإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بديوان المديرية.



أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.

https://moe-register.emis.gov.eg/



يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.