7 معلومات مهمة عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد فتح باب التقدم لها

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، 2024، بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم لها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:-

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظامين الفصلين الدراسيين اختبار بالفصل الدراسي الدراسى الأول وامتحان بالفصل الدراسي الثاني.

- لا يوجد أعمال سنة بتقييمات الشهادة الإعدادية.

- تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg.

- مجموع امتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة موزع بواقع 140 لكل فصل دراسى.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بامتحانات موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

- يوجد قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة فى الشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( https://office365.emis.gov.eg/).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.