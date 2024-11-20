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7 معلومات مهمة عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد فتح باب التقدم لها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 10:49 ص
7 معلومات مهمة عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد فتح باب التقدم لها تسجيل استمارة التقديم لامتحانات 2025
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى معلومات مهمة عن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، 2024، بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم لها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:-

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظامين الفصلين الدراسيين اختبار بالفصل الدراسي الدراسى الأول وامتحان بالفصل الدراسي الثاني.

- لا يوجد أعمال سنة بتقييمات الشهادة الإعدادية.

- تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg.

- مجموع امتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة موزع بواقع 140 لكل فصل دراسى.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بامتحانات موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

- يوجد قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة فى الشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( https://office365.emis.gov.eg/).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ

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