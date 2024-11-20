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وزارة التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية إلزامى للطلاب

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:50 م
وزارة التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية إلزامى للطلاب وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024،2025، ضرورى والزامى على جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادى، موضحة أن الطالب يجب عليه التأكد من صحة البيانات الخاصة به قبل حفظ الاستمارة وطباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم.

 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.
https://moe-register.emis.gov.eg/


ويسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلى أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسى الأول.


وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادى الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسى الأول بأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ

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