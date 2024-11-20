وزارة التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.

https://moe-register.emis.gov.eg/

يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.