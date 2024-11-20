اليوم السابع
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وزارة التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:07 ص
وزارة التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.
https://moe-register.emis.gov.eg/

يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ



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