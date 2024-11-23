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المديريات تنتهى من استعدادات امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

السبت، 23 نوفمبر 2024 10:11 م
المديريات تنتهى من استعدادات امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم -
كتب محمود طه حسين

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انتهت المديريات التعليمية من استعداداتها لامتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل حيث تم وضع الأسئلة فيما درسه الطلاب من منهج شهر نوفمبر، ووضع وإعلان مقترح جداول الامتحانات بحيث تبدأ الامتحانات الأسبوع المقبل وتستمر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر القادم، ويعتبر تقييم الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر هو آخر تقييم باختبارات الشهر بالفصل الدراسي الأول على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، وتشمل تقييمات الطلاب فى شهر نوفمبر .


أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.


 







وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر

عقد امتهان شهر نوفمبر لصفوف النقل

موعد عقد الاختبار لصفوف النقل

موعد عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

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