صدق أو لا تصدق.. المشروبات الباردة لا تساعد على تبريد جسمك فى الحر

كتبت إيناس البنا

في ظل حرارة الصيف الشديدة خلال شهر أغسطس، من الطبيعي أن نلجأ إلى تناول مشروب بارد لتبريد أجسامنا، ويبدو أن المشروبات الغازية أو المثلجة الباردة هي العلاج الأمثل لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة، ولكن على عكس الاعتقاد السائد، قد لا تكون هذه المشروبات الباردة فعالة في خفض درجة حرارة الجسم كما تعتقد.

وفقًا لموقع onlymyhealth نسلط الضوء على حقيقة فشل المشروبات الباردة في تبريد جسمك وما يجب عليك اختياره بدلاً من ذلك، عندما تتناول مشروبًا باردًا، وخاصة إذا كان شديد البرودة، فإن الاستجابة الفورية لجسمك هي الحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وعندما تشرب مشروبًا باردًا، يدرك الجسم هذا الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة ويتفاعل من خلال محاولة مواجهته.

وهم البرودة

يمكن للمشروبات الباردة أن تخلق إحساسًا مؤقتًا بالبرودة في الفم والحلق، وذلك لأن المستقبلات الحساسة للبرودة يتم تحفيزها، مما يخلق وهمًا بالتبريد، ومع ذلك، فإن هذا الإحساس لا يترجم إلى انخفاض كبير في درجة حرارة الجسم الأساسية، الإحساس بالبرودة قصير الأمد ويؤثر في المقام الأول على سطح الفم والحلق فقط، ولا يؤثر بشكل كبير على درجة حرارة الجسم الإجمالية.

الانتفاخ

تحظى المشروبات الغازية الباردة، بشعبية كبيرة ولكن تتسبب هذه المشروبات في إضافة عامل آخر، وهو ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يتسبب ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية في الانتفاخ وعدم الراحة، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة أثناء تعامل جسمك مع عملية الهضم.

المشروبات الغازية قد تجعلك تشعر بمزيد من الانتفاخ وعدم الراحة، ومن المفارقات أن هذا الانزعاج قد يجعلك تشعر بارتفاع درجة الحرارة وليس البرودة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المحتوى العالي من السكر في المشروبات الغازية مصدرًا سريعًا للطاقة يمكنه تعزيز عملية التمثيل الغذائي مؤقتًا، مما يؤدي إلى توليد المزيد من الحرارة الداخلية، يمكن أن يتسبب السكر الموجود في هذه المشروبات في ارتفاع مفاجئ في الطاقة والتمثيل الغذائي، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحرارة الداخلية".

استراتيجيات التبريد الفعالة

في حين أن المشروبات الباردة تمنح إحساسًا قصيرًا بالبرودة ويمكن أن تكون منعشة، إلا أنها لا تبرد الجسم بشكل كبير، وللتبريد الفعال، وخاصة في الطقس الحار أو أثناء النشاط البدني، فمن الأفضل الاعتماد على طرق مثل الترطيب المناسب بالسوائل ذات درجة الحرارة المعتدلة.

يعد الماء العادي والشاي الأخضر واللبن الرائب والماء بالليمون خيارات ممتازة للحفاظ على ترطيب الجسم وبرودته، حيث تساعد هذه المشروبات في الحفاظ على ترطيب الجسم دون أن تتسبب في إجهاد الجسم بشكل أكبر لتنظيم درجة حرارته.

على الرغم من أن تناول مشروب بارد قد يبدو حلاً سريعًا للتغلب على الحرارة، إلا أن فهم استجابة الجسم لهذه المشروبات يمكن أن يساعدك في اتخاذ خيارات أفضل للبقاء منتعشًا، تذكر أن الترطيب الفعال بالسوائل ذات درجة الحرارة المعتدلة هو المفتاح للحفاظ على درجة حرارة جسمك تحت السيطرة خلال أشهر الصيف الحارقة.