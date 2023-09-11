انتعش.. 7 مشروبات باردة تساعد فى التغلب على الطقس الحار

كتبت مروة محمود الياس

فى ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمر هذه الأيام، عليك أن تواجه حر الصيف بالكثير من المشروبات الباردة ، التى ترطب جسمك، وتعمل على تخفيف شعورك بالحر الشديد، ومن خلالها يمكن أن تمارس أعمالك دون أن يعلم الشعور بالحر.

موقع real simple أوضح فى تقرير مطول عن أهميته تناول مشروبا باردا هلال الطقس الحار، وكذا شرب المياه بكميات كبيرة الحفاظ على الجسم مرطبا طوال اليوم.

وذكر أن هناك بعض المشروبات الضرورية التى تضمن لجسمك الفائدة والتركيب الشديد، منها :



عصير الجزر والمانجو

وهو عصير غنى بالعناصر الغذائية والألياف المفيدة والهامة الشعور بالشبع، كما أنه إذا ما تم تناوله باردا، يرطب بشدة الجسم، ولا يشعر معه الشخص بالحرارة



مشروب المانجو والزبادي

خليط غنى بالكالسيوم والألياف، ومثالي لترطيب جيد للجسم ومفيد للمعدة



مشروب القهوة المثلجة من أفضل الخيارات خلال الطقس الحار، وتزيد من التركيز ولكن دون إسراف أو مبالغة



مشروب الشاي المثلج أحد أهم المشروبات التى تجعلك منتبها وغنية بمضادات الأكسدة وتمد بالطاقة والشعور بالبرودة



عصير الشوفان والتوت

ويصنع من خلال إضافتهما معا والقليل من اللبن، غنى بالمعادن والفيتامينات وكذلك الألياف المشبعة



عصير البطيخ أحد أهم الخيارات الصحية والمركبة والمنعشة خلال فصل الصيف



عصير الزنجبيل والرمان

وهو من أهم المشروبات التى تحتوي علي مضادات أكسدة وتمنح الجسم القوة والنشاط والشعور بالترحيب