أضرار الإكثار من هذا المشروب الشتوي في الطقس البارد

كتبت مروة محمود الياس

المياه بالليمون الدافئ أحد أهم وأبرز مشروبات الشتاء، للتدفئة والشعور بالراحة والاسترخاء، فهو مشروب مميز بالفعل، وفقًا لتقرير نشر في موقع businessinsider، موضحًا أن الليمون بالمياه من الشمروبات الصحية التي تعد ديتوكس طبيعى يخلص من سموم الجسم، كما يعزز الدورة الدموية فتشعر بالدفء في المعدة والأطراف في الشتاء، كما أنه يعزز اليقظة والشعور بالاسترخاء والهدوء، ولكن هل الإسراف في تناوله في ليالى الشتاء مفيد أم ضار؟

يجيب التقرير موضحًا بأن الإسراف في هذا المشروب قد يحمل بعض المضار أو المخاطر الصحية، منها:

الإفراط في تناول المياه بالليمون تسبب بعض الآثار الجانبية منها حرقة المعدة الحادة، وآلام بالمعدة وتغير في أحماض المعدة

الإسراف في تناوله قد يهدد بتسوس الأسنان والضروس نتيجة كونه مشروبا حمضيا يؤثر على طبقه الجير على الأسنان الخارجية.

قد يؤثر على الشهية الإسراف في تناول الليمون بالمياه قد يهدد باضطرابات في الشهية والرغبة في تناول الطعام.

قد يؤذى هذا المشروب من يعانون الارتجاع المريئ المعروف، هذا الارتجاع الحمضى قد تزيد أعراض المرضية خاصة في الليل نتيجة شرب الكثير من المياه بالليمون.

كمية الليمون الكبيرة أو التركيز القوى لليمون خلال اليوم الواحد، قد يؤثر سلبًا على عملية الإخراج ويسبب إمساك مزمن ومزعج وأعراض اضطرابية هضمية كثيرة.

ونصح التقرير بضرورة التوازن في تناول المياه بالليمون، ويفضل تناولها دون محليات لفائدة أكبر.