لمحاربة الطقس الحار.. جرب 8 مشروبات غنية بالمعادن لزيادة ترطيب الجسم

كتبت ميرفت رشاد

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة عندما يكون خطر الإصابة بالجفاف أعلى، الإلكتروليتات هي معادن أساسية تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في أجسامنا، بينما نعلم جميعًا عن المصادر الكلاسيكية للإلكتروليتات مثل المشروبات الرياضية ، إلا أن هناك العديد من البدائل الصحية التي يمكن أن تساعدك أيضًا على البقاء رطبًا، وإليك بعض المشروبات الصحية الغنية بالكهرباء التي يمكنك الاختيار من بينها، وفقا لما نشره موقع "ndtv". إليك 8 مشروبات غنية بالمعادن لزيادة الترطيب في الحرارة: 1. ماء جوز الهند هذا المشروب الطبيعي ليس منعشًا فحسب ، ولكنه مليء أيضًا بالإلكتروليتات المفيدة مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، إنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية ، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للبقاء رطبًا. هذا المشروب الطبيعي ليس منعشًا فحسب ، ولكنه مليء أيضًا بالإلكتروليتات المفيدة مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، إنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية ، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للبقاء رطبًا.

2. عصير بطيخ البطيخ ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا مصدر رائع للترطيب، يحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، إلى جانب نسبة عالية من الماء، مما يجعله مشروبًا طبيعيًا مثاليًا لتجديد السوائل خلال الأيام الحارة.

3. مشروب إلكتروليت محلي الصنع يمكنك صنع مشروبك الغني بالكهرباء في المنزل عن طريق الجمع بين ماء جوز الهند وعصير الليمون الطازج وقليل من ملح البحر ومحليات طبيعية مثل العسل، يوفر هذا الخليط المصنوع منزليًا المعادن الأساسية وخالي من الإضافات الاصطناعية.

4. ماء الخيار يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وغني بالمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، قم بتقطيع بعض الخيار ونقعه في الماء للحصول على مشروب منعش ومليء بالكهرباء، يمكنك أيضًا إضافة بعض الليمون إلى هذا للحصول على مذاق أفضل لأنه سيزيد أيضًا من قيمته الغذائية.

5. شاي أعشاب مثلج شاي الأعشاب مثل الكركديه والنعناع والبابونج هي بدائل مرطبة للشاي المثلج السكرية، يمكنك إضافة قليل من ملح البحر أو عصير الليمون لتعزيز محتوى الشراب بالكهرباء، كما يمكنك إضافة بعض العسل لتعزيز مذاقه وقيمته الغذائية.

6. عصير الصبار لا يساعد عصير الصبار على الهضم فحسب ، بل يعد أيضًا مصدرًا رائعًا للترطيب، يحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم ، والتي تعزز توازن السوائل في الجسم.

7. عصائر الفاكهة الطازجة امزج الفواكه معًا مثل الموز والفراولة والبرتقال مع قاعدة سائلة مثل ماء جوز الهند أو حليب اللوز للحصول على عصير لذيذ ومرطب، الفواكه غنية بالسكريات الطبيعية وتحتوي على المعادن الأساسية التي يمكن أن تعزز مستويات الإلكتروليت، على الرغم من تشجيع تناول الفاكهة في شكلها الخام.