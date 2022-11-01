لعظام قوية.. تعرف على العناصر الغذائية التى تحتاجها

كتبت إيناس البنا

أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها المرء للعظام هي تبني أسلوب حياة خامل ، وشرب الكحول ، وزيادة الوزن أو السمنة، وتدخين التبغ، وهذا مصحوبًا بعوامل غير قابلة للتعديل مثل العمر والجنس والوراثة يمكن أن تكون ضارة للغاية، لكن أفضل شيء يمكن أن يفعله المرء هو تناول طعام مغذي

وفقا لموقع " thehealthsite" لمعرفة أفضل العناصر الغذائية التي يحتاجها المرء عظام قوية.

فيتامين د

فيتامين د أو مغذيات أشعة الشمس أمر لا بد منه للمناعة وعظام قوية، هذا جنبا إلى جنب مع الكالسيوم، يمكن أن يساعد في تأخير فقدان العظام المرتبط بالعمر وما يترتب على ذلك من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام. أفضل طريقة للحصول على مستويات كافية من العناصر الغذائية ، تشمل البيض ومنتجات الألبان والفطر والمكملات الغذائية في النظام الغذائي، ينتج الجسم هذه المغذيات أيضًا عند تعرضه لأشعة الشمس مما يكتسبه الاسم.

الكالسيوم

هناك سبب اعتادت والدتك على إعطائك كوبًا طويلًا من الحليب في بداية النهار وفي المساء - كان لتقوية الأسنان والعظام وتجنب الكسور المؤلمة. الكالسيوم هو العنصر الغذائي المسؤول عن صلابة وقوة العظام - عدم الحصول على مستويات وافرة منه قد يجعل العظام ضعيفة ويزيد من احتمالات الإصابة بهشاشة العظام. أفضل مصادر الكالسيوم هي:

لبن

زبادي

جبنه

الخضار الورقية مثل اللفت

بروكلي

بامية

السردين

سمك السالمون

جمبري

حليب الصويا

التوفو

لماذا الكالسيوم وفيتامين د ضروريان لعظام قوية؟



تحتاج العظام إلى الكالسيوم وفيتامين د معًا لتكون قوية ضد خطر أي صدمة أو كسور، بينما يقوي الكالسيوم العظام ، يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص المعدن بكفاءة.

وفقًا لـ Medical News Today ، فإن إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يساعد بها فيتامين (د) هي زيادة امتصاص الكالسيوم من خلال الأمعاء. يساعد فيتامين (د) أيضًا على تنظيم الكالسيوم في الدم حيث أن الزيادة في المعادن يمكن أن تسبب تلف الكلى.

بينما يمكن العثور على هذه العناصر الغذائية معًا في أطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك، يمكن للمرء أن يحاول تناول مكملاتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية خاصةً إذا كان الشخص نباتيًا أو نباتيًا. من الضروري تناولها بانتظام لتجنب خطر تلف العظام أو كسرها.