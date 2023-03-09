3 طرق طبيعية للوقاية من هشاشة العظام

كتب - حسام الشقويرى

هشاشة العظام شائعة، حيث تصيب ما يزيد عن 10 % من البالغين فوق سن الخمسين وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2014 في مجلة أبحاث العظام والمعدن . لكنها ليست جزءًا لا مفر منه من الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ويمكن أن يصاب الرجال الأكبر سنًا بهشاشة العظام ، على الرغم من أن فقدان العظام يبدأ في وقت لاحق عند الرجال - حوالي 65 أو 70 عامًا - مقارنة بالنساء. بصرف النظر عن العمر ، تشمل عوامل الخطر وجود تاريخ عائلي للحالة ، والنحافة ، والتدخين وعدم النشاط البدني.

بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عظامك

1. الانخراط في تمارين حمل الأثقال

تعمل تمارين حمل الوزن وتقوية العضلات على تحفيز تكوين العظام وإبطاء فقدان العظام المرتبط بالعمر.

تتضمن بعض أنشطة حمل الوزن ما يلي:

المشي

الهرولة

حبل القفز

يصعد الدرج

التزحلق

تتطلب تمارين تقوية العضلات (وتسمى أيضًا تدريب المقاومة ) العمل ضد الوزن الزائد ، مثل الأوزان الحرة ، وآلات الوزن ، والأربطة المرنة ، وجسمك (تمارين الضغط والذقن ، على سبيل المثال). إذا كنت من عشاق اليوجا ، فسوف يسعدك معرفة أن دراسة استمرت 10 سنوات ونُشرت في موضوعات في إعادة تأهيل الشيخوخة أظهرت أن روتين اليوجا اليومي لمدة 12 دقيقة زاد من كثافة المعادن في العظام في العمود الفقري وعظم الفخذ (عظم الفخذ). ) ، وربما الوركين.

إذا كنت تعاني بالفعل من هشاشة العظام أو أي حالة مزمنة أخرى ، فاستشر طبيبك قبل القفز على جهاز المشي.

2. أكل النباتات والأطعمة المخمرة

تحتوي العديد من الفواكه والخضراوات على عدد من العناصر الغذائية المفيدة للعظام ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين ج والبروتين. وتوفر النباتات الصالحة للأكل أيضًا عوامل مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، والتي تقاوم الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، على التوالي - وهما حالتان خلويتان مرتبطتان بالشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك هشاشة العظام.

3. الحصول على مزيد من النوم

وجدت دراسة نُشرت في عام 2015 في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن الرجال والنساء فوق سن الخمسين الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة أكثر عرضة بشكل كبير للإصابة بهشاشة العظام . يحتاج معظم البالغين من سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليستيقظوا منتعشين .