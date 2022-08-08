علامات تدل على فقدان كثافة العظام.. منها الإصابة بالكسور المتكررة

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على صحة العظام أمرًا ضروريًا، خاصة بالنسبة للنساء بعد سن الثلاثين، حيث يبدأ فقدان كثافة العظام لديهن بشكل أكبر مقارنة بالرجال، في هذا التقرير نتعرف على أعراض هشاشة العظام عند النساء وطرق للحفاظ على العظام وتقويتها، بحسب موقع "Health".

يكون خطر الإصابة بهشاشة العظام أعلى لدى النساء لأن عظام الإناث أكثر إحكاما وأقل سماكة من عظام الذكور، ويمكن أن تظهر مشكلة هشاشة العظام بشكل شائع عند النساء بعد انقطاع الطمث لأن مستويات إفراز الهرمونات تنخفض مما يساعد في دعم العظام.

فهم العلامات التحذيرية لمشاكل كثافة العظام

لا تُظهر مشاكل كثافة العظام، المعروفة عمومًا باسم المرض الصامت، أعراضًا مهمة ويصعب جدًا ملاحظتها في المراحل الأولية. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يتجاهل العلامات التالية:

1. كسور العظام المتكررة

تشققات وكسور العظام ، في كثير من الحالات، هي أولى العلامات التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام يعودون إلى انخفاض كثافة العظام، وهناك احتمال أن يتعرض الشخص لإصابات خطيرة في العظام بعد السقوط، عادة في الرسغ أو الورك أو الى الخلف.

2. آلام أسفل الظهر

قد يكون الشعور بآلام الظهر المتكررة أحد الأعراض الأساسية لأن عظام العمود الفقري تضعف وتفشل في التعامل مع الضغط الطبيعي هذا شائع جدًا لدى النساء، خاصة بعد سن الثلاثين ، يبدأ العمر في التأثير على صحة العظام بشكل عام.

3. التغيير في وضعية الجسم

غالبًا ما يتغير وضعية الجسم نتيجة ضعف العظام لأن يمكن أن يضعف العمود الفقري (الفقرات) إلى النقطة التي ينهار فيها، ما يؤدي إلى انحناء الظهر.

4. فقدان الأسنان أو نزيف اللثة

يمكن أن يكون انخفاض كثافة العظام هو السبب الرئيسي لفقدان الأسنان أو المعاناة من نزيف اللثة.

يمكن أن يكون بسبب نقص الكالسيوم، مما يؤدي مباشرة إلى ضعف عظم الفك.

تميل النساء المصابات بهشاشة العظام إلى أن يكون لديهن أسنان أقل من النساء ذوات كثافة العظام الطبيعية.

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في كثافة العظام

على الرغم من عدم وجود سبب ثابت لانخفاض كثافة العظام لدى النساء ، فقد لوحظ أن نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في صحة العظام. فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كثافة العظام:

* بسبب ساعات العمل الطويلة، قد لا يتمكن البعض من القيام بقدر النشاط البدني المطلوب. قد يعاني البعض من تقلصات وألم مستمر في الساقين بسبب تصلب في العظام.

* السمنة هي أيضًا من الأسباب الرئيسية لضعف العظام، حيث أن الوزن الزائد يضع الكثير من الضغط على العظام والمفاصل.

* التدخين المستمر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور صحة العظام. ينتج عن التدخين الجذور الحرة في الجسم ، والتي لا تضر بالعظام فحسب ، بل تضر أيضًا بالرئتين والأعضاء الرئيسية الأخرى.

* الإفراط في تناول الصوديوم يشكل خطرًا على العظام أيضًا لأنه يزيد من إفراز الكالسيوم في البول.

نصائح للحفاظ على صحة العظام ومنع فقدان كثافة العظام

أضف التغذية السليمة إلى نظامك الغذائي

يمكن منع مشاكل كثافة العظام من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي ويوصى بإضافة الفواكه والسوائل الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم لتقوية العظام.

مارس التمارين الرياضية بانتظام

النشاط البدني لصحة العظام ضروري لأنه يساعد في عملية تقوية العظام والعضلات قد لا تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة كتلة العظام لدى كبار السن، ولكنها تساعد في تطوير كتلة العضلات وتوازنها.

وضعية الجسم الصحيحة للمساعدة في منع إصابة العظام

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل العظام التحقق من وضعيتهم أثناء الجلوس والوقوف.