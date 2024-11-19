وزارة الصحة: تقديم خدمات الفحص المبكر عن السرطان لـ4 ملايين شخص حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ4 ملايين شخص بالمجان، وذلك تحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم أيضًا خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين، والتي تم من خلالها إحالة 202 ألف و449 شخصًا لتلقي المساعدة اللازمة من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.