فيروس كورونا.. من الأكثر عرضة للإصابة وطرق الوقاية في الشتاء

كتبت فاطمة خليل

تنتشر أمراض الجهاز التنفسى عادة خلال فصلى الخريف والشتاء ومن بينها فيروس كورونا، خاصة مع ظهور متغيرات جديدة وانخفاض المناعة من الإصابات والتطعيمات السابقة، في هذا التقرير نتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا خلال فصل الشتاء وطرق الوقاية.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي يميل نشاط فيروس كورونا إلى التقلب مع المواسم، مما يعني أنه يحتوي على بعض الأنماط الموسمية.

تُظهِر البيانات المستمدة من أربع سنوات من حالات الإصابة بكورونا ومعدل دخول المستشفى والوفيات أن كورونا يبلغ ذروته في الشتاء (آخرها في أواخر ديسمبر 2023 وأوائل يناير 2024)، ولكن أيضًا في الصيف (آخرها في يوليو وأغسطس 2023).

لا يوجد موسم مميز لكورونا، حيث يحدث نشاط كورونا في أوقات أخرى من العام.

يساعد فهم متى يميل كورونا إلى الذروة في تصميم استراتيجيات وتوصيات الوقاية من الصحة العامة بشكل أفضل، وإعداد نظام الرعاية الصحية ، وتخصيص الموارد.وهذا مهم بشكل خاص لأن ذروة الشتاء تميل إلى التداخل مع ذروة الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والعديد من الفيروسات الأخرى.

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح كورونا المحدث في الخريف على حمايتك بشكل أفضل خلال ذروة الشتاء الأشخاص الذين قد يستفيدون من جرعات إضافية من لقاح كورونا هذا الشتاء هم:

-كبار السن فوق الـ 65 عامًا أو أكبر

-من يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد أو حالات طبية كامنة

-من أي عمر ولم يتلقوا لقاح كورونا مطلقًا.

- الحوامل، وخاصة في أواخر الحمل.

طرق الوقاية من كورونا

-غسل اليدين من أهم الأشياء للوقاية من فيروس كورونا، فمن الضرورى غسل الأظافر والجلد بين أصابعك فهي أماكن لاختباء جميع أنواع البكتيريا.

-اغسل يديك دائمًا بعد استخدام الحمام وبعد مسح أنفك ، والسعال ، ولمس الحيوانات، وقبل الأكل، اغسل يديك مدة 20 ثانية على الأقل.

من الأفضل أن تغسل يديك كلما أمكن ذلك، استخدم مطهر لليدين الذى يحتوي على الكحول يحتوي على 60 %على الأقل من الكحول.

-لا تلمس وجهك بأيدي متسخة، يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى، وضع أيدي قذرة ملوثة على وجهك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة. لا تعطي هذه الجراثيم الفرصة ، اغسل يديك قبل أن تلمس عينيك وأنفك وفمك.