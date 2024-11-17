وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن علاج سرطان الرئة .. إنفوجراف

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة إذا كان في مراحل متقدمة يتم تحديد خطة العلاج عن طريق الطبيب المعالج إما علاج كيميائي أو إشعاعي.
وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن الاطمئنان على صحة الرئة من خلال الكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن :-
- الإقلاع عن التدخين
- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث
- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث
- عدم الجلوس بجانب المدخنين
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