اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 01:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نصائح صندوق مكافحة الإدمان للفتيات من عقار GHB مخدر الاغتصاب.. انفوجراف

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 01:00 م
نصائح صندوق مكافحة الإدمان للفتيات من عقار GHB مخدر الاغتصاب.. انفوجراف انفوجراف
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أى مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث إن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان ويسىء البعض استخدامه بوضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما، ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

 

ويأتى ذلك في الوقت الذى حذر فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لـ تخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينيات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم فى عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.

انفوجراف
انفوجراف

 







صندوق مكافحة الإدمان

اضرار عقار GHB

مخدر جرائم الاغتصاب

مخدر الاغتصاب

عقار GHB مخدر الاغتصاب

ما هو مخدر ghb

ماهو مخدر ghb

البلوجر داليا

البلوجر داليا فؤاد

ghd

المذيعة داليا فؤاد

عقار ghp

الاعلامية داليا فؤاد

ghp drug

الاعلاميه داليا فؤاد

مخدر gbh

داليا فواد

المذيعه داليا فؤاد

ghp مخدر

ghp

مخدر جي اتش بي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة