نصائح صندوق مكافحة الإدمان للفتيات من عقار GHB مخدر الاغتصاب.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

وجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أى مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث إن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان ويسىء البعض استخدامه بوضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما، ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة.

ويأتى ذلك في الوقت الذى حذر فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لـ تخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينيات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم فى عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.