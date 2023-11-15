ماذا تعرف عن "اضطراب النوم القهرى المفاجئ".. اعرف أسبابه ولا تهمله

كتبت مروة محمود الياس

النوم القهرى المفاجئ، حالة من اضطرابات النوم غير شائعة تصيب الإنسان خلال ساعات النهار، قد تجد صاحبها تنتابه حالة من النعاس سريعة وفجائية، ولا شك أن مثل هذه الاضطرابات تؤثر سلبا على نمط حياة الشخص، وأسلوب حياته، وطبيعة صحته وطعامه وعمله وكل مناحى حياته.

وفقا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic فإن النوم القهرى المفاجئ من المستحيل على الشخص مقاومة الشعور به، ويطلق عليه البعض مسمى نوبة النوم ، فضلا عن أن المريض بهذه المشكلة قد يعانى ضعفا ما فى العضلات أو بعضها، وفقا لحالته وطبيعتها.

ووفقا للتقرير فالنوم القهرى المفاجئ، قد يصيب صاحبه بحالة من الكلام والحديث أثناء النوم والهلوسة قبل الاستيقاظ من النوم، وقد يصاب البعض بحالة من الشلل أثناء النوم وفور الاستيقاظ، وعدم القدرة على الخروج من السرير.

وفى هذا الاضطراب الغريب، تضعف العضلات تماما وتفقد السيطرة ولا يستطيع الشخص منع نفسه من النوم فجأة نتيجة الرغبة الشديدة فى النعاس.

وقد يعانى أصحاب هذا الاضطراب من عدم قدرتهم على التحكم فى العضلات والحركات المختلفة، ويمكن أن يظلوا يحركوا أيديهم على سبيل المثال، كذلك يعانون من مشكلة تتعلق بالتذكير والقدرة على الإنتباه للمشكلات التى حدثت أثناء النوم، ويرجع البعض مشكلة النوم القهرى المفاجئ، إلى أسباب وراثية أو متعلقة بالجينات، ونصح التقرير بضرورة التوجه للطبيب المختص وإجراء بعض الفحوصات التى يمكن أن تساعد فى علاج النوم المفاجئ.