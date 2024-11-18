عقار "GHB" وتأثيره السلبى على الجسم فى 7 إجابات و3 نصائح للتوعية

كتبت فاطمة ياسر

حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينيات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.

وخلال أسبوعين فقط، نجحت أجهزة الأمن في إحباط إغراق سوق الكيف، بمخدر GHB والمعروف بمخدر اغتصاب الفتيات، والذي تحاول العناصر الإجرامية، ترويجه بين عملائهم، لما له من تأثير قوي على متعاطيه، حيث تمكن رجال المباحث يوم 2 نوفمبر الجاري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بمدينة نصر، بحوزتهم كمية من المخدر تبلغ قيمتها 19 مليون جنيه، وقبل مرور أسبوعين على سقوط المتهمين، تم القبض على بلوجر شهيرة، وعنصر إجرامي بحوزتهم كمية كبيرة من المخدر، تبلغ قيمتها ما يقرب من 145 مليون جنيه بالتجمع الخامس.

وحول ذلك، تحدث اليوم السابع مع الدكتور عبد الرحمن حماد المديرالسابق لوحدة الإدمان بمستشفي العباسية، عن عقار "GHB"وتأثيرة وطرق استخدامه المختلفة.

ما هو عقار "GHB"؟

GHB عقار ذات اللون الشفاف يوضع مع العصير أو أي مشروب، ويؤثر على الناقلات العصبية في المخ لإحداث الآثار المعروفة للمهدئات، وهو يزيد من نشاط الناقل العصبي جابا GABA (جاما أمينو حامض البوتيريك) الذي يعمل علي منع تبادل الرسائل العصبية وإرسالها واستقبالها بين خلايا المخ، مما يؤدي إلى تقليل نشاط المخ بفاعلية، و النتيجة هي خلود الفرد إلى النوم، أو تأثير مهديء بشدة في حالات الجرعات القليلة .

ويتم تعاطي هذا العقار المخدر للحصول على النشوة و الاسترخاء، وهو غالبا ما يستخدم للتهدئة من الآثار المنشطة للعقاقير المنشطة أو لزيادة الشعور بالنشوة المبهجة المترتبة على تعاطي العقاقير الأخرى، ويتم تعاطيه مع الكحول في حفلات الرقص وهو يطلق عليه عقار "

الاغتصاب والهلوسة ".

حيث يبدو المتعاطي في حالة تشبه السكر الشديد وغير قادر على السيطرة وثقيل الكلام ويبدو بشكل عام غير منسق او متسق الحركة وعلى غير طبيعته، والمتعاطي في هذه الحالة سواء قاصد أو غير قاصد، ويكون أكثر عرضة للحوادث و الاعتداء عليه من قبل الآخرين.

مواصفات عقار "GHB"؟

يتم وضعه في العصير أو الشراب، بغرض التخدير والاعتداء الجنسى، وهو عديم اللون والطعم والرائحة، حيث يدوب بسرعة في العصير او الكحول، ويستمر مفعوله حوالي ٥ ساعات، وتسبب هذه المواد تأثير بالخدر والنوم ونسيان الأحداث القريبة، وتتسبب في خلل إدراك الوقت والحركة.و هو

أكثر مخدر تقريبا يستخدم في الجرائم والاغتصاب.

كيف يؤثر عقار "GHB" على الجسم؟

في حالة خلط عقار "GHB" بالكحول يكون تاثيره شديد جدا، ويتسبب في فقدان الوعي ويقلل ضربات القلب ومعدل التنفس، ويمكن أن يصل تأثيره للوفاة.

وهذه التأثيرات مهيئة لعملية اغتصاب، حيث يكون المجنى عليها فاقدة الوعي والحركة والإدراك ومشلولة ومسلوبة الإراداة، والأسوأ هو حدوث نسيان للأحداث القريبة، وهذا كله يعتبر تأثير الدواء.

ماذا يحدث للمتعاطي عقار "GHB" بعد انسحاب المخدر؟

الضحية بعد الحادث تشعر بالتعب الشديد، ويشعر بتكسير العظام ، وعدم التركيز، وفي حالة ذهول وبكاء، وقد يتعرض لنزيف في الأعضاء التناسلية، مع وجود افرازات او تهتك، أو قطع في الملابس الداخلية او الخارجية، وفقدان للحدث وعدم تذكر ما حدث.

ما هي النصائح للتعامل مع الضحية بعد تعاطي عقار "GHB"؟

تطمين الضحية، ومساعدته على تذكر ما حدث، ويجب حثها على تقديم بلاغ، وعدم الشعور بالخوف أو تأثير وتخزين الخبرة الشعورية السيئة في اللاشعور.

ما هي مدة تأثير مخدر "GHB" علي الجسم؟

المادة المخدرة بيتخلص منها الجسم بشكل سريع، أي حوال ١٢ ساعة-تقريبا.

ما هي النصائح التوعوية لأبنائنا لتجنب تأثير مخدر "GHB"؟

توعية الأبناء والمراهقين و الكبار تعد مهمة، ومنها:

-عدم شرب أي مشروب من شخص غريب، أو التواجد في أماكن مشبوهة.

- كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة.

-لو في علامات لشكل من أشكال الاعتداء، لابد من اخبار الاسرة وطلب المساعدة.