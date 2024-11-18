اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يحذر من عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات.. التفاصيل

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:54 ص
صندوق مكافحة الإدمان يحذر من عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات.. التفاصيل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
كتب مدحت وهبة

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حذر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من تناول عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB بشكل سيئ ولغير الغرض المخصص له، فهو عقار من مادة كيميائية يُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم العقار في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية منذ التسعينيات في بعض الدول على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.


ووجه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح للشباب خاصة الفتيات أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، حيث إن عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت GHB على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للذوبان ويسىء البعض استخدامه بوضعه بالمشروبات، ويفقد من يتناوله القدرة على المقاومة تماما، ولذلك يعرف بمخدر الاغتصاب لأنه عديم اللون والطعم ويؤدى إلى فقدان الوعي وضعف الذاكرة وقد يؤدي أيضا إلى الوفاة في حالة زيادة الجرعة .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة، لاسيما المخدرات الاصطناعية والمستحدثة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، ورفع وعي الأسر بطرق الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي ، مع استمرار تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات ، وكذلك توعية طلاب الجامعات من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق،  بالإضافة إلى التواجد داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمناطق المطورة  ومراكز الشباب  ، كما يوفر الصندوق الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مجانا وفى سرية تامة.







صندوق مكافحة الإدمان

عقار GHB نصائح صندوق مكافحة الإدمان للفتيات عن عقار GHB

اضرار عقار GHB

مخدر جرائم الاغتصاب

مخدر الاغتصاب

عقار GHB مخدر الاغتصاب



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