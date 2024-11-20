سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على نفقاتها التي قدرتها بـ 90 ألف جنيه، لتؤكد: "هجرني وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت ما يفيد يسر حالته المادية من تحريات الدخل، لأضطر إلى ملاحقته بدعاوي حبس لإلزامه بالنفقات".

وأشارت الزوجة: "زوجي تعنت وتركنى معلقة، وتسبب بإصابة أطفاله بالضرر المادي والمعنوى بعد رفضه التواصل معهم، لأعيش في دوامة بعد أن حاولت استرداد حقوقي بسبب تحايله للتهرب من سداد النفقة بادعاء أنه مديون وعاطل عن العمل، واستخدم الشهود الزور".

وأكدت: "زوجي قرر أن يذهب لمنزل عائلته، رفض التواصل مع أطفاله طوال شهور، وحاول ابتزازي، حتي يدفعني لإبرائه من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى خلال الشهور الماضية، وألحق بى أضرار مادية كبيرة، بعد أن أرسل لى تهديدات أرفقتها بالدعوي أمام المحكمة".

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.